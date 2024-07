Forlimpopoli, ecco la nuova squadra di Milena Garavini: "Lavoreremo nell'interesse della comunità"

La sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, ha presentato la nuova squadra che l'affiancherà nei prossimi cinque anni di mandato. La prima cittadina mantiene le deleghe a Urbanistica ed Edilizia, Bilancio e Società Partecipate. Ad affiancarla ci saranno Paolo Liverani, con deleghe ad Ambiente e manutenzione del verde, Politiche di sostegno alla transizione ecologica, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile, Partecipazione e Associazionismo, Benessere Animale, Servizi Cimiteriali; Elisa Bonavita, con deleghe a Politiche Sociali, di inclusione e della salute, Personale e riorganizzazione amministrativa, Politiche per la parità di genere; Enrico Monti, con deleghe a Cultura, Sport, promozione turistica, Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Politiche per la sicurezza del territorio; Aride Poletti, con delega ai Lavori Pubblici, Viabilità, Gestione e Manutenzione del Patrimonio, Attività Produttive, Agricoltura, Protezione Civile; e Carlotta Artusi con deleghe a Politiche educative e per la prima infanzia, Politiche giovanili, Promozione della Educazione Civica, Pace, Legalità e Dare Futuro alla Memoria. "Lavoreremo con impegno e serietà per realizzare il programma che è stato votato dai cittadini, nell'unico interesse della comunità, per la nostra amata Forlimpopoli", le parole della sindaca.