Forlimpopoli si prepara alle elezioni dei 4 consigli di zona: tutte le informazioni sul voto e i candidati

Sabato 23 e Domenica 24 aprile si terranno le elezioni dei quattro Consigli di zona della città di Forlimpopoli. La città artusiana conta infatti quattro zone: Capoluogo; Sant'Andrea; Selbagnone e San Pietro ai Prati. I Consigli di zona sono uno strumento fondamentale di partecipazione alla vita della comunità, un importante elemento di raccordo tra le esigenze dei cittadini e l'amministrazione comunale e si confidi quindi sulla più ampia partecipazione da parte dei cittadini.

Le operazioni di voto si svolgeranno in particolare sabato 23 dalle 14 alle 18 e domenica 24 dalle 8 alle 12 e potranno prendervi parte tutti i cittadini di Forlimpopoli, italiani o comunitari, che abbiano compiuto, entro il primo marzo 2022, il sedicesimo anno di età.

I seggi saranno rispettivamente posti: per il Capoluogo nella Sala del Consiglio del Municipio, in Piazza Fratti; per Selbagnone nell’Ex Fornace Rosetti, in piazza Alberto Aramini; per S. Andrea nell’Ex Scuola Elementare in via S. Andrea 1736 e per S. Pietro ai Prati presso il teatrino del Circolo Acli in via Montanara Comunale 163. Si vota apponendo una croce nell’apposito spazio a fianco del candidato prescelto. Si può votare un solo candidato mentre non si può votare solo la lista. L’elenco completo dei candidati e ogni altra informazione sulle elezioni è reperibile sul sito dell’Amministrazione comunale.

