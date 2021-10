Forlimpopoli, il nuovo circolo del Pd nel nome dell'ex sindaco e partigiano Alfeo Bertaccini

Lunedì alle 18:30 si terrà l’inaugurazione del nuovo circolo del Partito Democratico di Forlimpopoli presso via Andrea Costa 24. Per l’occasione la nuova sede sarà intitolata ad Alfeo Bertaccini, partigiano e antifascista e già sindaco di Forlimpopoli per 19 anni fino al 1989.

"Tra gli obiettivi del nostro gruppo di lavoro - commenta il Pd di Forlimpopoli - c’era anche quello di ridare nuove energie alle attività del nostro circolo, da qui l’idea di trovare una nuova sede nel pieno centro di Forlimpopoli e di intitolarla a un vero e proprio pezzo di storia della nostra Città. Alfeo è stata una grande persona che con la sua semplicità e determinazione ha dato grandi insegnamenti a tutti noi. E non a caso l’inaugurazione avviene proprio a un anno di di distanza dalla sua scomparsa e nell’anniversario della Liberazione di Forlimpopoli, per rimarcare con forza i nostri ideali e la passione che ci spinge a fare politica ogni giorno".

Alle cerimonia sarà presente la famiglia di Bertaccini, il segretario del Pd Forlivese Daniele Valbonesi e il sindaco Milena Garavini. Saranno osservate tutte le disposizioni sanitarie in materia di Covid19 e nonostante l’inaugurazione sia all’aperto, sarà necessario l’uso della mascherina.