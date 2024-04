Forlimpopoli, Raffaele Montalti sfida Garavini con la civica "La Nostra Città": "Uscire dalla situazione di declino"

Sarà Raffaele Montalti il candidato sindaco a Forlimpopoli per la lista civica “La Nostra Città”, pronta a presentarsi alle elezioni amministrative di giugno sfidando la sindaca uscente Milena Garavini (centrosinistra). Montalti, in quanto funzionario del comune artusiano, si è già posto in aspettativa. "Ci piace sottolineare che a Forlimpopoli, per la prima, volta sarà presente una vera lista civica, nata e cresciuta con il contributo di persone provenienti da esperienze diverse e pronta a coniugare variegate sensibilità", afferma.

Obiettivo dichiarato della lista “La Nostra Città” "è di uscire quanto prima da una situazione di lento declino, stimolato da un’amministrazione dalle idee appannate e poco attenta alle esigenze della città, amministrazione che in questi ultimi cinque anni ha profondamente deluso i cittadini", conclude Montalti. La lista avrà presto una propria sede nella centralissima Piazza Pompilio, dove prossimamente sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione per approfondire le caratteristiche salienti del progetto civico.