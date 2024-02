Forlimpopoli verso le elezioni, Officina Politica: "La città è scivolata in una crisi palpabile"

Il Pd di Forlimpopoli ha sciolto nei giorni scorsi le riserve. Sarà Milena Garavini la candidata alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. "Tanto rumore per nulla, ormai dimenticata la mozione di sfiducia dei consiglieri comunali di maggioranza e il referendum interno al partito, che avevano dato giudizi negativi sull’operato dell’amministrazione - attaccano da "Officina Politica", rappresentata da Stefano Raggi, Gianluca Zanoni e Matteo Troiano -. Leggendo il documento sembra che finora il Partito Democratico sia stato all’opposizione e oggi prometta per il futuro ciò che non ha fatto in questi anni".

"Capiamo che la parola autocritica, sia sconosciuta, ma come si fa ad affermare che “il buon governo che ha consentito al comune di essere una realtà vitale, attrattiva e in continuo progresso” - attaccano -. I cittadini sanno benissimo che la città, soprattutto negli ultimi 5 anni, è scivolata in una crisi palpabile. Qualcuno può pensare che in fondo, in fondo, nella città artusiana si viva bene, ma perché accontentarsi del minimo sindacale. Per quale progetto o idea dovrebbe essere ricordata la giunta Garavini? Qualcuno potrebbe citare la nuova Via Costa, che somiglia a una mulattiera o la Piazza Pompilio che è più rovinata di prima. Perché non dire che si è rimasti immobili a guardare occasioni che passavano. Come il nuovo polo scolastico alberghiero, mai partito anche se ce ne sarebbe un gran bisogno, o una Via Saffi che detiene il record mondiale di buche. Senza dimenticare una CasaArtusi ridotta al lumicino o una festa artusiana ormai imbarazzante e che ha perso il contatto con le innumerevoli associazioni Forlimpopolesi".ù

"E ancora la macchina comunale disastrata con oltre 20 impiegati che hanno lasciato il nostro comune senza che nessuno se ne domandi il motivo. Ecco perché i servizi comunali sono lenti e inefficienti - viene rimarcato -. E su tutto principi democratici messi a dura prova da scelte liberticide e sulle quali stiamo raccogliendo un dossier ogni giorno più pingue. Ritengono che la Garavini sia una buona sindaca, ma forse Forlimpopoli merita di più. Forlimpopoli deve tornare a essere una città davvero vitale, pienamente innovativa, un faro illuminante per la Romagna intera. Quando una forza politica dal passato glorioso si riduce a una conventicola di pochi individui che “vogliono vincere le prossime elezioni” per mantenere il proprio potere sulla città e considerano l’unità del partito più importante del futuro di Forlimpopoli, ci siamo già detti tutto".