Forza Italia, anche Rosaria Tassinari alla convention di Milano

A capo di una delegazione di 150 partecipanti da tutte le nove provincie dell’Emilia Romagna, di cui è la coordinatrice, la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, sta partecipando a Milano alla Convention di due giorni ‘La Forza dell’Italia c’è’. Racconta la deputata Tassinari: “Con la nostra presenza e partecipazione vogliamo rilanciare i nostri valori di moderazione e della linea liberale, cattolica ed europeista del partito. Inoltre, siamo qui per rinnovare e rivendicare il ruolo importante nella coalizione di governo, con la nostra specificità.” Riferendosi al titolo della Convention, la deputata Tassinari osserva che “la Forza dell’Italia nel partito sta nella nostra capacità di governo con persone preparate e competenti che fanno la differenza, come hanno dimostrato i tanti interventi in assemblea di questi giorni”. La coordinatrice regionale per Forza Italia dell’Emilia Romagna ringrazia poi tutti i partecipanti emiliano-romagnoli alla Convention “giunti così numerosi ed entusiasti da tutte le nove provincie”.

La deputata Tassinari sottolinea poi “la ricchezza di contenuti di tutti gli interventi dei ministri azzurri, insieme a quelli dei rappresentanti delle associazioni di categoria”. E aggiunge: “E’ stato per noi tutti partecipanti molto importante, e lo voglio sottolineare, l’intervento del vicepremier e coordinatore nazionale, Antonio Tajani, quando ha confermato la volontà di Forza Italia di essere protagonisti costruttivi, leali, seri, affidabili, conservando però sempre la nostra identità. Io aggiungo che tutte queste caratteristiche valgono anche per i nostri amministratori e dirigenti locali, impegnati a vari livelli in tutto il territorio italiano”. Conclude la deputata Tassinari: “Abbiamo anche provato grandissima emozione nell’accoglie e applaudire l’intervento video del nostro presidente Silvio Berlusconi, leader indiscusso del partito, a cui sono andati gli auguri d’immediata guarigione di tutti i presenti all’assemblea”.