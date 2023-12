Forza Italia a congresso, Tassinari: "Partito vivo, con grande partecipazione dei giovani"

“Si sono conclusi tutti i congressi di Forza Italia in Emilia-Romagna: è stata una tre giorni positiva, che ha visto un confronto e uno scambio di idee importante, con il rinnovo della classe dirigente regionale. Voglio congratularmi con tutti gli eletti e augurare loro buon lavoro: sapranno sicuramente portare sul territorio, con impegno e determinazione le nostre idee, i nostri valori e la nostra proposta politica”. Così Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, presidente del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna e delle province della Romagna.

“Sono molto soddisfatta - ha proseguito - perché ho visto un partito vivo, una grande partecipazione dei più giovani, desiderosi di partecipare attivamente all’attività del nostro partito e contribuire alla sua crescita. Ringrazio tutti i parlamentari, i ministri e membri del governo che sono intervenuti e hanno presieduto i congressi cittadini e provinciali. Forza Italia c’è, e vuole essere protagonista anche in Emilia-Romagna. In tutti i congressi è stato proiettato un video con un contributo del Segretario Nazionale, Antonio Tajani: un incitamento a continuare a impegnarci per centrare l’obiettivo della doppia cifra. Stiamo lavorando e dobbiamo andare avanti su questa strada, nel solco del progetto disegnato dal presidente Berlusconi: siamo certi che sarà quella giusta”, conclude Tassinari.