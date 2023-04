Forza Italia Giovani ha un nuovo coordinatore regionale, Tassinari: "Promuoviamo insieme il rilancio del partito"

Nuovo coordinatore per Forza Italia Giovani dell’Emilia Romagna. Si tratta di Daniele Aiello, 23 anni, studente di giurisprudenza a Bologna, nominato al coordinatore nazionale degli azzurri Stefano Benigni. "Nel fare i più fervidi auguri di buon lavoro a Daniele Aiello, chiedo il massimo impegno per promuovere insieme il rilancio di Forza Italia fra gli emiliano romagnoli, in particolare fra i giovani. Infatti, anche nella nostra cara regione, terra ricca di una lunga tradizione di passione politica e di impegno sociale, c’è bisogno di noi da Piacenza a Rimini", afferma la coordinatrice regionale di Forza Italia, la deputata Rosaria Tassinari. "La nomina dei nuovi coordinatori regionali del movimento giovanile di Forza Italia, e quella di Aiello in particolare, rientra in una importante riorganizzazione di Forza Italia per approfondire i nostri valori anche a livello locale e regionale, sia per affrontare le sfide sociali e politiche della società attuale sia in vista delle elezioni amministrative, europee e regionali", prosegue Tassinari.

Aiello nel 2020 è stato nominato coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani di Bologna. L’anno successivo è candidato nelle liste di Forza Italia nel comune capoluogo di Regione, arrivando quarto su 36. Finora era vicecoordinatore regionale giovanile con delega alla Romagna. Commenta a caldo Aiello: “L’obiettivo che mi sono posto è quello di rilanciare in linea con il coordinatore nazionale, anche il movimento giovanile regionale. C’è bisogno di Forza Italia, c’è bisogno di portare avanti i nostri valori e l’entusiasmo di noi giovani può essere la chiave”.

"Ringrazio il coordinatore nazionale, il deputato Stefano Benigni, per il ruolo importante e la fiducia che ha riposto in me; ringrazio la coordinatrice regionale, la parlamentare Tassinari per la collaborazione che non è mai mancata e che aumenterà con questa nomina, una persona capace e attenta al territorio; ultima, ma non per importanza, ringrazio il ministro Annamaria Bernini, da sempre un punto di riferimento e un vero esempio”, prosegue. Conclude Tassinari: “Con la nomina del coordinatore dei giovani, si aggiunge un tassello importante al mosaico della bella squadra che stiamo costruendo nella nostra Regione a servizio di una forza politica che si ispira ai valori liberali, moderati, cattolici, europei e che pongano il cittadino arbitro al centro dell’azione politica, come insegnava il senatore forlivese Roberto Ruffilli, esempio sempre attuale per tutti, in particolare per i giovani, ucciso dalle Brigate Rosse esattamente 35 anni fa, il 16 aprile 1988, perché stava modernizzando le riforme dello stato italiano”.