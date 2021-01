Forza Italia: "La giunta Zattini sta lavorando bene. Non servono rimpasti o nuovi assessori"

"Se la Giunta comunale di Forlì, guidata con molta competenza e capacità dal sindaco Gian Luca Zattini, sta lavorando bene, perché mai si dovrebbero valutare ora rimpasti, o prevedere un nuovo assessore?" E’ la domanda che pone il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia Emilia-Romagna. "In questo momento, certamente non facile, soprattutto per la pandemia, non è opportuno un rimpasto della Giunta comunale forlivese, che oltre a portare avanti il programma sta gestendo bene i provvedimenti anti Covid dal punto di vista sanitario, sociale e amministrativo, in collaborazione con le categorie economiche, enti pubblici e privati e associazioni del volontariato civile e del mondo Cattolico", afferma l'esponente berlusconiano.

"In questo contesto, in cui gli assessori azzurri, Rosaria Tassinari e Giuseppe Petetta, insieme a tutti gli assessori, svolgono bene il loro ruolo essenziale e

apprezzato dalla cittadinanza, non si capisce perché si debbano modificare gli equilibri - continua Aimi -. Non lo capirebbero prima di tutto i cittadini di Forlì. Al di là delle pur comprensibili e giuste richieste di alcune componenti politiche e delle loro vicissitudini interne, i cittadini di Forlì giudicherebbero probabilmente qualsiasi cambiamento una mera questione di potere, che potrebbe addirittura rompere quell’equilibrio di buon governo cittadino che questa Giunta ha raggiunto, nonostante la difficile situazione pandemica".