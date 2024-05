Forza Italia non ricandida Biondi, il Club della Libertà: "Ma è stato sempre premiato dagli elettori forlivesi"

Lauro Biondi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, non sarà ricandidato dagli azzurri alle prossime elezioni comunali. Se da una parte il diretto interessato aveva indicato in interviste di non volersi ricandidare, poi all'ultimo Consiglio comunale, ha annunciato la sua “disponibilità” a correre nuovamente, con le liste ormai quasi definite. A suo sostegno interviene Rotilio Biserna, portavoce del 'Club della Libertà' di Forlì, che fa capo allo stesso Biondi.

Per Biserna il congresso provinciale dello scorso dicembre è stato “carbonaro in cui è stato impedito a una nutrita componente del partito di parteciparvi perché irritualmente convocato”, mentre la lista dei candidati è stata chiusa senza il voto del Direttivo comunale di Forza Italia, che per Biserna “è un affare ignobile e come tale inaccettabile in un partito liberale”. L'attacco è infine indirizzato a Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale dei berlusconiani, definita da Biserna “Donna sola al comando”.

Ed infine: “Asserire che Lauro Biondi, ad oggi auto-sospesosi dal partito per le angherie e i soprusi subìti, non è iscritto al partito è mentire spudoratamente. La tessera 2023 di Lauro Biondi assieme a quella di altri Amici del Club della Libertà, infatti, mi è stata consegnata direttamente da Bettini brevi manu e porta il numero 27418”. Ed infine: “Lauro Biondi ha già dimostrato ampiamente le sue capacità politiche tanto che gli elettori forlivesi lo hanno sempre premiato con le loro preferenze, onorandolo del primo posto alle comunali di Forlì quando vi ha partecipato. Se lo scopo era quello di eliminarlo per il timore che l’assessore Petetta, oggi capolista alle comunali, non lo superasse nelle preferenze, ci sono riusciti usando sopraffazione”.