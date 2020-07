Forza Italia, prende forma il gruppo "Azzurro Donna"

Il gruppo "Azzurro Donna" di Forza Italia Emilia Romagna muove i suoi primi passi. "Il tema della donna è complesso perché la vita della donna è piena di pieghe e sfaccettature - esordiscono le rappresentanti berlusconiane -. Sono emersi tanti obiettivi in quella che definiscono la “scatola dei progetti” intitolata “Una stanza tutta per sè” parafrasando Virginia Woolf, tra cui la creazione di un servizio efficace per il lavoro sul territorio".

Tra i vari progetti "la promozione dello Smart working, per chi decidesse e avesse l’opportunità di adottarlo, inserito istituzionalmente nell’ottica di un lavoro che consenta alla donna, e quindi alla famiglia, di gestire i suoi tempi e spazi con maggiore agilità e meno affanno. Già attivo da anni nei paesi all' estero con esperienze molto positive, in Italia si è cominciato a conoscerlo soprattutto durante il periodo del lock down sia da parte dei lavoratori che del datore. Risparmio per le aziende, maggior responsabilità nel lavoro con miglior qualità e minor impatto ambientale per i trasferimenti al lavoro . Questione di non facile dibattito che vede posizioni antitetiche anche all’interno degli alleati di centrodestra".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i temi toccati quello sulla sicurezza femminile, con un progetto "che consenta alla donna di chiedere aiuto velocemente e nell’immediato, in modo silenzioso, senza dimenticare bambini, adolescenti e anziani, che per la loro fascia di età sono stati molto penalizzati dal lock-down, sfiorando infine lo spinoso fenomeno della crescita esponenziale delle baby gang, preoccupante conseguenza di un malessere e disagio sociale". Per la Provincia di Forlì-Cesena Daniela Giari ha evidenziato come "proprio la policromia, le diverse esperienze e conoscenze di ciascuna contribuiranno al valore del gruppo e del movimento per la promozione e lo sviluppo dei progetti".