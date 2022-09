Forza Italia presenta le proposte sui redditi: "Mille euro minimo per i neo-assunti, per i pensionati e le casalinghe"

"Dopo anni di maggioranze fatte da chiromanti piuttosto che da lungimiranti parlamentari è giunto il tempo delle risposte, della concretezza e della serietà. La ricetta di Forza Italia parte dall’aiutare i giovani, i pensionati, le casalinghe: 1000 euro di stipendio per i neo assunti e due anni di sgravi per le imprese; pensioni a 1000 euro, estese anche alle casalinghe, categoria dimenticata dalla politica": sono le proposte di Enrico Aimi, candidato al Senat, e l’assessore Rosaria Tassinari candidata alla Camera dei Deputati, entrambi del partito berlusconiano.

I due candidati rimarcano inoltre che "Forza Italia rappresenta l’unica forza moderata, cristiana, liberale, riformista ed europeista. Il compito della politica e di Forza Italia è quello di riavvicinare i cittadini alla politica, ma soprattutto i giovani, che più di tutti sono disillusi. Dobbiamo, come ha detto il presidente Berlusconi, partire da loro per rilanciare l’Italia, a loro dobbiamo restituire la speranza per il futuro. L’ubriacatura del reddito di cittadinanza targato ‘grillini’ ha riempito i divani e svuotato le imprese. Dobbiamo aiutare chi è rimasto indietro ma al contempo riconoscere il merito e dare dignità ai lavoratori".

"Per questo Forza Italia intende garantire ai ragazzi uno stipendio minimo di 1000 euro al mese nei primi anni lavorativi. Al contempo le aziende che aderiranno alla proposta avranno sgravi fiscali. Questa proposta – incalzano Aimi e Tassinari – viene dal nostro Presidente Berlusconi che ben conosce il mondo delle imprese e sa che un giovane motivato è il vero valore aggiunto di ogni ditta. I ragazzi e le ragazze hanno, molto spesso, solo contratti temporanei, di apprendistato o di praticantato. Dobbiamo aiutarli a trovare un lavoro dignitoso per permettere ai giovani di comprare una casa, formare una famiglia e crescere dei figli".

"Questo provvedimento si aggiunte ad altre iniziative che daranno un vero e proprio shock all’economia: la flat tax e la pace fiscale. Il fisco – sottolineano i forzisti Aimi e Tassinari - è il vero problema nel nostro Paese perchè porta con sè tutto il resto. Noi vogliamo la flat tax: è possibile partire dall'aliquota del 23% e, a seconda dei risultati, scendere fino al 15%. Reagan lo fece in America ed ha funzionato dovunque è stata applicata. Perché non dovrebbe funzionare anche da noi?".