Forza Italia ricorda Silvio Berlusconi con una messa in Duomo

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia del Comune di Forlì, insieme agli aderenti al Club della Libertà, in occasione del trigesimo della scomparsa di Silvio Berlusconi, hanno ritenuto opportuna la celebrazione di una messa in suffragio, che si terrà nel Duomo di Forlì, mercoledì 12 luglio alle ore 10:00. "Un'occasione importante per ricordare, anche in quella sede, un uomo che entra di diritto nella storia del nostro Paese - spiega il capogruppo in Consiglio comunale, Lauro Biondi -. Il liberale, il garantista, l'europeista, ma anche il fervente cattolico verrà ricordato dai cittadini forlivesi con una funzione religiosa e con la proposta del Gruppo Consiliare, che porterà nella prossima commissione toponomastica, di intitolare al Presidente Berlusconi un luogo particolarmente significativo della nostra Città.

La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare".