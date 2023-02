Forza Italia Seniores, Mauro Conti è il nuovo vice coordinatore cittadino e provinciale

Mauro Conti è stato nominato vice coordinatore cittadino e provinciale di Forza Italia Seniores. Si è infatti riunito il Coordinamento Regionale alla presenza della responsabile regionale Gabriella Pezzuto: "E' stata tracciata una nuova linea programmatica in vista della prossime tornate elettorali, e di comune accordo è stato deliberato per concentrare l’attività cittadina e provinciale alla persona che riteniamo più indicata con maggiore esperienza politica e del territorio, soprattutto per i fabbisogni sempre più frequenti di questa crisi economica e sanitaria - afferma il coordinatore provinciale Forza Italia Seniores, Massimo Viroli -. Convinti del bisogno di una figura professionale e preparata al interno del gruppo dirigente con esperienze comprovate, con idee innovative e organizzative, e per ottenere i migliori dei risultati, per questo motivo riconosco l’incarico di vice coordinatore cittadino e provinciale seniores a Mauro Conti".