Forza Italia si ritrova per gli auguri di Pasqua: "Siamo saldi negli impegni di governo con gli alleati"

"Siamo saldi negli impegni di Governo con gli alleati e lanciati verso le elezioni comunali ed europee del 2024, con i nostri valori di centro moderato, di cattolici e liberali, impegnati in particolare sui temi del lavoro, impresa, giovani e pensioni". Con questo intervento la deputata di Forza Italia e nuova coordinatrice degli Azzurri in Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, ha spronato lunedì sera oltre cento partecipanti del suo partito, riuniti all’Hotel Globus Forlì per gli auguri di Pasqua.

In particolare erano presenti diversi amministratori e dirigenti di Forza Italia della Romagna: la consigliera regionale Valentina Castaldini; i sindaci di Bellaria e Igea Marina Filippo Giorgetti, di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi, di Sarsina Enrico Cangini; l’assessore di Forlì Giuseppe Petetta; i coordinatori provinciali di Forlì-Cesena Giuseppe Bettini, di Ravenna Bruno Fantinelli, di Modena Piegiulio Giacobazzi, il vice coordinatore Rimini Roberto Maggioli.

"Durante l’incontro - racconta la deputata Tassinari - i sindaci e i coordinatori dei territori e alcuni amici hanno espresso le loro idee e manifestato la loro adesione alla linea nazionale e locale tenuta da Forza Italia". Nel formulare gli auguri di Pasqua la coordinatrice regionale e deputata Tassinari ha incoraggiato sindaci, amministratori e amici "nel restare uniti nell’impegno e nel lavoro quotidiano a tutti i livelli, perché la testimonianza quotidiana nell’impegno per il bene comune è la migliore propaganda per fare bene il nostro servizio alla politica e per arrivare preparati alle prossime elezioni comunali ed europee del 2024". A questo proposito la deputata Tassinari ha evidenziato il massimo impegno profusi dai sindaci romagnoli presenti e dall’assessore Giuseppe Petetta nel sostegno al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, già lanciato verso la rielezione il prossimo anno.