Forza Italia, si riunisce il coordinamento comunale: primi impegni in vista delle elezioni del 2024

Si è svolta giovedì sera la prima uscita di Forza Italia con il coordinatore comunale Joseph Catalano. All’incontro conviviale hanno partecipato anche il coordinatore provinciale Giuseppe Bettini, la responsabile regionale e deputata Rosaria Tassinari e l’assessore comunale Giuseppe Petetta. "Questo è per me l’inizio di un percorso per formare a Forlì un gruppo di lavoro di donne e uomini che credono nei valori di Forza Italia, in vista delle elezioni comunali ed europee del 2024 - ha esordito Catalano -. L’auspicio è che questo gruppo si apra ad altri cittadini, collaborando e confrontandoci nello stesso tempo con le altre forze politiche”.

Il coordinatore cittadino ha ricordato poi anche “il grande impegno dell’attuale amministrazione comunale”, rinnovando “il pieno appoggio della linea politica e amministrativa del sindaco Gian Luca Zattini”. "Sono soddisfatta per la una nuova ripresa di Forza Italia a Forlì, ringraziando tutti quelli che ci stanno mettendo la faccia per impegnarsi a livello locale per il bene comune e per la nostra linea politica, che l’amato nostro presidente Silvio Berlusconi ci ha lasciato in eredità - le parole di Tassinari -. A questo proposito sabato e domenica saremo in alcune piazze del territorio con i banchetti per raccogliere il tesseramento, perché abbiamo bisogno dell’impegno di tutti quelli che credono in quello che facciamo come Forza Italia nel governo, nel parlamento e nei vari enti locali, compreso il nostro Comune di Forlì".

La coordinatrice regionale Tassinari ha poi comunicato l’iniziativa nazionale che si terrà a Bellaria di Rimini il 23 agosto: un incontro del partito, presieduto dal segretario nazionale Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, con la partecipazione del ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, dell’europarlamentare Massimiliano Salini e della stessa Tassinari.