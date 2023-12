Forza Italia, Tassinari nomina 7 responsabili regionali Dipartimenti. "Squadra cresce e si arricchisce”

Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del coordinamento regionale dell'Emilia-Romagna e delle province della Romagna, nei giorni scorsi ha nominato i nuovi 7 responsabili regionali dei Dipartimenti del partito: Angelo Scavone di Bologna agli Affari Costituzionali e Giustizia; Enrico Malverti di Modena al Bilancio e Finanze; Joseph Catalano di Forlì-Cesena al Commercio; Stefano Gori di Rimini alla Pesca e Agricoltura; Vittorio Anselmi di Ferrara ai Lavori pubblici, Alessandra Servidori di Bologna al Diritto del Lavoro e, infine, Roberta Marescalchi di Bologna agli Affari sociali e disabilità.

“Ringrazio i nuovi sette responsabili regionali dei dipartimenti: la squadra di Forza Italia in Emilia Romagna cresce e si arricchisce di personalità di assoluto livello che sono certa daranno preziosi contributi. Il nostro obiettivo è quello di creare sempre maggior connessione tra esigenze del territorio e istituzioni, per far crescere il partito a tutti i livelli e al governo del Paese”.