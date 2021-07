"Forze dell'ordine, organici inadeguati": Italia Viva chiede rinforzi al ministro Lamorgese

Il parlamentare Marco Di Maio interroga infatti il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, su "quali iniziative intenda adottare per rinforzare adeguatamente e in breve tempo gli organici"

Italia Viva alza la voce per chiedere rinforzi nelle Forze dell'ordine per la provincia di Forlì-Cesena. Il parlamentare Marco Di Maio interroga infatti il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, su "quali iniziative intenda adottare per rinforzare adeguatamente e in breve tempo gli organici". Il blocco del turnover del personale della Polizia di Stato, argomenta, "si è rivelato del tutto inadeguato, avendo avuto come unica conseguenza una riduzione dell'organico che rischia di paralizzare la sicurezza, con gravi ripercussioni a carico della collettività".

Infatti, prosegue, la mole di lavoro è "notevolmente aumentata" e "si sono moltiplicati i casi di stress da lavoro correlato". Non solo, aggiunge Di Maio: si registra "una carenza di strumenti idonei per affrontare le situazioni più complesse, nonché una generale mancanza di garanzie funzionali, di ambienti di lavoro salubri e idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche di tutele legali che si traducono, tra le altre, nella richiesta di norme più severe che puniscano l'aggressione agli agenti di Polizia". Da qui la richiesta al ministro Lamorgese di intervenire in breve tempo". (fonte Dire)