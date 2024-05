La foto dell'unione civile diventa terreno di scontro. La coppia gay: "Pubblicata per uso politico, ci dissociamo"

Una foto che ritrae una unione, ma che ora, a distanza di anni, finisce per dividere la città. "Cara Sara Samorì, ti chiedo di togliere immediatamente la nostra foto, in quanto è lesiva della nostra immagine, perché legata a una coalizione politica che non solo non ci appartiene, ma certamente in alcuni partiti della tua colazione, non vorrebbe che esistesse ciò che abbiamo fatto in questa foto". A chiederlo attraverso un post sui social sono Marco Munda e Fabrizio Montanari, prima coppia gay di Forlì sposata mediante una unione civile. Una storia che affonda le radici nel 2016, quando l'unione fu celebrata dall'ex assessora Sara Samorì, allora parte della giunta di centrosinistra. Ora però la situazione sembra essersi ribaltata. La coppia omosessuale infatti non ha gradito che lo scatto simbolico di quell'unione civile (che ritrae i due sposi che portano in braccio l'ex assessora), sia stata riutilizzata recentemente da Samorì che, alle amministrative di giugno, correrà con la lista La Civica, a sostegno del sindaco uscente Gian Luca Zattini, nella coalizione di centrodestra.

"Ci dissociamo fermamente a quanto pubblicato da Sara Samorì senza il nostro permesso ad uso politico che lede le nostre persone le nostre idee e inganna la gente, in quanto la coalizione in cui la stessa si è voluta mettere non ha mai mostrato appoggio ai diritti civili e anzi - continuano Marco e Fabrizio - in taluni partiti della coalizione stessa sono osteggiati e se potessero li cancellerebbero pure. Quindi ci auguriamo che qualcuno intervenga affinché venga rimossa in qualunque post pubblico".

La replica di Samorì

Immediata la replica dell'ex assessora, candidata nella lista di Zattini in quota Azione: "Intanto il concetto di strumentalizzazione in politica ritengo che trovi un impiego sempre più frequente nel clima aggressivo che caratterizza la vita politica italiana. E' chiaro: c’è strumentalizzazione quando un evento negativo viene usato per fini di contesa politica, in particolare per attribuirne la colpa all’avversario. Ma non è questo il caso".

"Il riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali è una conquista di civiltà che non è patrimonio di una parte politica, ma di tutto il Paese. È un valore universale in cui credo fermamente. Mi dispiace se la ripubblicazione della foto (che aveva avuto ampia diffusione pubblica) ha urtato la suscettibilità degli interessati, non era mia intenzione, anche perché il senso era altro - prosegue Samorì - Voglio ribadire, anzi, che io sono sempre me stessa: una donna appassionata di ciò in cui crede, della propria città e delle battaglie per il riconoscimento dei diritti civili. E su questo non cambio idea né permetto a qualcuno di mettere in discussione i miei valori. Per cui vado avanti a testa alta e con la mia consueta indipendenza".