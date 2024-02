Frana di Collinello, Moretti (FdI): "Provinciale 83 a rischio crollo. Ci sono i fondi, ma lavori mai avviati dalla Provincia"

"È intollerabile che la frana di Collinello, che rende parzialmente inagibile la strada provinciale 83 e rappresenta un pericolo per la comunità, sia ancora nelle condizioni di maggio scorso. I soldi per l’intervento urgente di messa in sicurezza ci risultano stanziati ma la Provincia, a oggi, non è ancora intervenuta. Enzo Lattuca si concentri sulle sue responsabilità come presidente della Provincia”. Così il consigliere comunale Sergio Moretti, esponente di Fratelli d’Italia, per il Comune di Bertinoro.

“La provinciale 83 è una via essenziale per gli abitanti del territorio per raggiungere Bertinoro, Forlì e Forlimpopoli, la stessa Cesena - incalza il consigliere -. Dal 16 maggio scorso, a causa dell’alluvione la viabilità è compromessa: la carreggiata è ridotta a una sola corsia a senso unico alternato a causa del cedimento della fondazione stradale lungo il fianco della montagna e, secondo le analisi effettuate, c’è un reale rischio di crollo improvviso del resto della strada. Se accadesse, nel caso migliore gli abitanti dell’area si troverebbero a dover fare molta strada in più, in direzione Cesena, per aggirare la frana".

"E non vogliamo pensare neppure alla gravità di un crollo improvviso durante il transito dei mezzi. Proprio per questo è stato deliberato un contributo di 90mila euro ma a oggi tutto tace - conclude Moretti -.Cosa aspetta la Provincia di Forlì-Cesena a dare il via ai lavori? Un appello anche alla sindaca Gessica Allegni,oggi molto impegnata anche come segretaria provinciale del Pd ,affinché nei suoi margini di tempo,solleciti il suo collega Lattuca, a dare il via ai lavori".