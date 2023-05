E' Francesca Pondini la nuova sindaca di Galeata: "Una vittoria inaspettata, darò voce a tutti i cittadini"

Sarà Francesca Pondini della lista “Per il cambiamento”, sostenuta dal centrodestra, a guidare il Comune di Galeata per i prossimi cinque anni. A fronte di un calo dell’affluenza al voto, che si assesta al 68,37% - per un totale 1.241 votanti, 27 schede nulle e 6 bianche - rispetto al 71,41% delle precedenti elezioni come si evince dai dati della Prefettura. Pondini si aggiudica la poltrona di primo cittadino con il 41,3% delle preferenze per un totale di 499 voti, surclassando i contendenti: Sara Quadrelli della lista civica "Galeata Futura” che ha totalizzato un 29,3% (355 voti), Giorgio Ferretti della lista "Progettiamo Galeata" con il 27,2% (329 voti) e Alessandro Galeotti con il 2,07% (25 voti).

“Sono molto felice di questa vittoria che per me è quasi inaspettata - dice la neo sindaca -. Sarò il sindaco di tutti i cittadini di Galeata e nel nostro Comune dovrà regnare l’ascolto, l’armonia e il dialogo con tutte le realtà, le associazioni, con il teatro e con la nostra banda comunale, una cosa che mi sta molto a cuore”. Tecnologa alimentare impiegata nell’azienda Amadori di Cesena, 47 anni, Francesca Pondini è sposata con due figli di 13 e 11 anni. Ludovica e Mattia. “Questa vittoria è il risultato di un grande lavoro di squadra - dice - che ha visto una importante partecipazione dei cittadini che speravano nel cambiamento e si sono impegnati per il realizzarlo. A loro dico il mio grazie”.

Le reazioni

"Il risultato è storico e ora si può finalmente aprire una nuova fase per Galeata - commentano Alice Buonguerrieri, deputata e coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia e il responsabile del comprensorio forlivese del partito, Luca Bartolini - Francesca Pondini saprà archiviare gli anni di conflitti e di tensioni che hanno caratterizzato la vita politica e amministrativa di Galeata. Ora si volta pagina e il paese può prepararsi a una buona amministrazione, vicina alle persone, alle esigenze dei cittadini e delle imprese. In questa campagna elettorale Francesca Pondini ha dimostrato di avere un approccio inclusivo e costruttivo: è quello che ha convinto tutto il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, a sostenerla nella corsa a sindaco, ed è quello che ha convinto anche gli elettori".

Per Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, si tratta di "una duplice soddisfazione. Da un lato, c’è il sindaco superstar di Sarsina che raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro svolto sul territorio nella passata sindacatura con la tenacia, la capacità e l’umiltà che gli sono proprie. Da notare che Pd e sinistra non si sono voluti confrontare con lui e con la sua lista evitando di presentarne una propria e giocando sul ‘non voto’ e sul mancato raggiungimento della soglia critica del 40%, speranza naufragata di fronte all’afflusso massiccio di votanti. Dall’altro lato, c’è la vittoria ‘storica’ del centrodestra a Galeata e l’affermazione di una donna coraggiosa e ampiamente apprezzata: Francesca sarà il sindaco di tutti portando una ventata di novità e di apertura per il bene della comunità locale".

“Grazie a Francesca Pondini, eletta nuova sindaca di Galeata per il centrodestra, e ad Enrico Cangini, riconfermato primo cittadino di Sarsina per la coalizione e quale esponente del partito guidato dal nostro presidente Silvio Berlusconi - commenta la parlamentare di Forza Italia, Rosaria Tassinari -. Erano i soli due comuni al voto nella provincia di Forlì-Cesena e abbiamo fatto il pieno. Nei prossimi giorni avremo tutto il tempo per fare analisi e riflessioni. Ora posso dire che Galeata e Sarsina saranno due comuni guidati per 5 anni da due persone moderate, di centrodestra e che amano la democrazia, la libertà e l’impegno concreto per i propri cittadini”.

Per la coordinatrice regionale azzurra “a Sarsina ha vinto il lavoro quotidiano del bravo e giovane sindaco uscente Enrico Cangini”, mentre a Galeata “, dove i cittadini erano stanchi delle vecchie logiche, ha vinto il cambiamento”. Conclude Tassinari: “Nel congratularmi con entrambi i sindaci, auguro loro buon lavoro, buona collaborazione con la propria giunta comunale e con i consiglieri di maggioranza, nonché buon confronto e collaborazione con i rappresentanti della minoranza, senza mai dimenticare che il sindaco rappresenta tutti i cittadini, anche quelli che non sono andati a votare".