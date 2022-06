Ribaltone a Castrocaro Terme e Terra del Sole: il nuovo sindaco è Francesco Billi

Castrocaro Terme e Terra del Sole passa al centrodestra. Francesco Billi, candidato sindaco della lista civica "Per Billi Sindaco", ha sconfitto i candidati Marianna Tonellato, sostenuta dal centrosinistra, e il civico Filippo Turchi, della lista "Noi Castrocaro", sostenuto dal movimento "Io apro-Rinascimento" di Vittorio Sgarbi. Per Tonellato, che si era presentata alla chiamata alle urne con la lista "Insieme per Castrocaro", non ci sarà quindi il bis. Billi ha vinto con oltre il 54% delle preferenze contro il 40,8% della Tonellato e il 5,71% di Turchi. "Ho sostenuto fin da subito Francesco con grande convinzione, considerandolo un amministratore capace e intelligente, la persona giusta per guidare questa località romagnola di grande prestigio e richiamo, la cui fama trascende i confini regionali - sono le prime parole del parlamentare della Lega, Jacopo Morrone -. Grazie, caro Francesco, per il grande risultato e grazie agli elettori che hanno creduto a un candidato e a liste di alto profilo e competenza". Il sindaco uscente Tonellato si era presentata domenica alle urne con la secondogenita Vittoria, nata venerdì mattina in un parto in casa.

La reazione dei dem: "Il nostro impegno non cambia"

"Non è l’esito che attendevamo, soprattutto visti i risultati che l’amministrazione Tonellato ha saputo raggiungere - è la riflessione del segretario territoriale del Pd forlivese Daniele Valbonesi, alla notizia della mancata riconferma di Marianna Tonellato alla guida di Castrocaro Terme e Terra del Sole -. Grande impegno e ingenti investimenti destinati a progetti che nei prossimi anni cambieranno il volto del comune. Finanziamenti ottenuti dalla giunta uscente, che innalzeranno la qualità dei servizi, e della vita, per cittadini e imprese".

“Il Pd, insieme alle altre forze di Centrosinistra, ha sostenuto Marianna con convinzione - continua il segretario territoriale del dem -. I candidati del Partito Democratico si sono messi a disposizione della lista ‘Insieme per crescere’, con passione, competenza e responsabilità. Ringraziamo candidati e volontari per il grande impegno e sappiamo che i nostri consiglieri comunali lavoreranno sempre per i cittadini e il territorio. Siamo orgogliosi che la campagna del Centrosinistra sia stata condotta con correttezza, mai sopra le righe e sempre incentrata sui contenuti e sugli obiettivi di sviluppo della comunità locale. In democrazia tuttavia si accettano anche i risultati non favorevoli e, dunque, auguriamo buon lavoro al neoeletto sindaco Billi e alla sua squadra".

"Il Partito Democratico, attraverso i suoi eletti e il suo Circolo, è sin da ora pronto a confrontarsi nel merito per il bene dei cittadini castrocaresi. Ma sin da ora il Pd si impegna a vigilare affinché la nuova amministrazione porti avanti gli ambiziosi progetti ricevuti in eredità dal Centrosinistra. Saremo attenti all’azione della nuova giunta e del consiglio e ci impegneremo per coinvolgere i cittadini, promuovendo la loro partecipazione alla vita politica di Castrocaro Terme e Terra del Sole - conclude Valbonesi -. Non ci nascondiamo, però, che sia necessario riflettere su quanto fatto, su quanto non abbia funzionato, su cosa debba essere cambiato e migliorato. Castrocaro e la Valle del Montone sono un’area importante del nostro territorio, verso cui il Pd sente la responsabilità di pensare e mettere in campo, già adesso, le idee e le proposte per la crescita che i cittadini meritano".

La Provincia

Commenta il presidente della Provincia Enzo Lattuca: "Le elezioni amministrative sono un importante atto di democrazia. A fronte di una sempre più frequente difficoltà nel trovare persone disponibili a rivestire la carica di amministratore pubblico abbiamo assistito nei comuni al voto ad una partecipazione importante dei cittadini. Le mie congratulazioni ai nuovi sindaci del nostro territorio: Mauro Graziano nuovo sindaco di Longiano, Francesco Billi nuovo sindaco di Castrocaro e Terra del Sole e Francesco Tassinari riconfermato a Dovadola. Li ringrazio per essersi messi a disposizione della loro comunità: nei piccoli Comuni il sindaco è un punto di riferimento fondamentale. Un ringraziamento speciale va anche a Marianna Tonellato ed Ermes Battistini per il lavoro svolto in questi anni. Nell’augurare buon lavoro mi rendo disponibile da subito ad incontrare i nuovi amministratori per mettere a fuoco le necessità e cominciare un lavoro comune, di supporto e collaborazione.”