Castrocaro, il sindaco Billi fa il punto: "Il cantiere della palestra scolastica rischia lo stallo"

A un mese dall'insediamento in Consiglio Comunale, il sindaco Francesco Billi e la sua squadra hanno rendicontato in piazza Machiavelli, durante un'assemblea pubblica partecipatissima, i primi passi dell'amministrazione. "Qui nessuno si monta la testa, né intende guardare al passato, però credo sia giusto che la cittadinanza sappia da dove partiamo e i primi passi del nuovo percorso amministrativo - ha esordito il sindaco -. Ci stiamo muovendo tenendo sulla scrivania il programma elettorale scelto dagli elettori".

Rifiuti ed ecocentro

A tal proposito, ha ricordato Billi "in campagna elettorale abbiamo detto che ci saremmo impegnati per l'ampliamento del nostro ecocentro: bene, stanno già partendo i lavori perché a Castrocaro si possano portare anche rifiuti elettrici o elettronici, come televisori o frigoriferi, senza dover andare a Forlì. Passata l'estate, poi, riordineremo insieme ad Alea le giornate e gli orari delle spazzatrici, che devono essere puntuali".

La nuova palestra

Capitolo palestra: "La palestra scolastica è un cantiere che rischia lo stallo - ha evidenziato -. Sforiamo il quadro economico di partenza di 600mila euro per l'aumento del materiale e perché, a mio modesto parere, è stato fatto un passo politico più lungo della gamba. Ovviamente non sarà pronta a settembre, ma stiamo facendo il possibile per non fermare i lavori e andare avanti. Il primo obiettivo è coprire la struttura prima della cattiva stagione per evitare che si deteriori. Il secondo è terminarla entro dodici mesi perchè non possiamo permetterci un cantiere infinito. Conoscendo l'esigenza dei nostri giovani e delle nostre famiglie sappiate che questa sarà la nostra priorità".

Manutenzione ordinaria

Sulla manutenzione ordinaria invece il sindaco anticipa che "entro la prossima primavera verranno destinati circa mezzo milione di euro fra potature, asfalti, manutenzioni e illuminazione. Sembrano molti, ma sarà solo un inizio. Intanto nei primissimi giorni abbiamo raccolto gli sfalci ammucchiati in alcune zone del paese e cambiato la ditta per il taglio dell'erba. Almeno cento mila euro, però, dobbiamo risparmiarli per far fronte ad eventuali aumenti della spesa comunale per le bollette di luce e gas."

Festival di Castrocaro

Sul Festival l'amministrazione "si sta muovendo per un rilancio. Nessuno ha partecipato agli ultimi bandi: occorre rinnovare il concorso con lo scopo di portare gente in paese e riqualificare la Città della Musica.".

A fine state gli stati generali del Comune

Molti altri gli argomenti trattati nel corso dell'assemblea, dal trasporto pubblico alla sicurezza, dall'impegno per riavere il servizio civile volontario al piano antenne approvato dalla precedente amministrazione. "Finita l'estate" ha poi concluso Billi "convocheremo gli stati generali del nostro Comune per condividere gli obiettivi del 2023 con associazioni, associazioni di categoria, residenti e giovani."