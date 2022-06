Dovadola, plebiscito di voti per Francesco Tassinari. Il bis con oltre il 90% dei voti

Con un plebiscito di voti Francesco Tassinari viene confermato come sindaco di Dovadola. Il primo cittadino uscente, candidato con la lista "Noi Dovadolesi", ha incassato 549 voti, pari al 90,59% delle preferenze. Claudio Cagnani, della lista "Idee, coraggio e libertà", ha ottenuto il 7,26% delle preferenze, pari a 44 voti. Nessun seggio per Emilio Maggio, di Alternanza Civica, che non è andato oltre il 2,15% delle preferenze, pari a 13 voti. Alle urne hanno votato in 640, pari al 48,27% degli aventi diritto al voto. Le schede nulle sono state 21, mentre le bianche 13.