Frasi sessiste durante il talk, il centrosinistra attacca Minutillo. La replica: "Stravolgere la verità dei fatti non è corretto"

Ha fatto capolino in Consiglio comunale le parole in tema di diritti delle coppie omosessuali pronunciate nel corso della trasmissione televisiva di Teleromagna "Talk 24" dal consigliere comunale di "Centrodestra per Forlì", Davide Minutillo. "In Italia ci sono le unioni civili per chi ha delle tendenze sessuali diverse dal normale", l'esternazione di Minutillo. Attraverso il capogruppo Soufian Hafi Alemani, il Pd ha presentato un question time "per sapere se l'amministrazione comunale intendesse dissociarsi dalle parole utilizzate dal consigliere Minutillo in tema di diritti civili e persone omosessuali".

"La lotta contro ogni forma di discriminazione è stata dimostrata in questi anni dall'amministrazione comunale con varie iniziative, la tutela e l'applicazione dei diritti civili sanciti - le parole dell'assessora alle Pari Opportunità, Andrea Cintorino -. Abbiamo celebrato unioni civili e abbiamo sempre tutelato la parità di genere a 360 gradi". "Sarebbe stato più opportuno una dissociazione più forte", la replica di Alemani. "Forlì è una comunità civile, inclusiva e aperta - le affermazioni in una nota congiunta di Pd e Movimento 5 Stelle -. Le dichiarazioni di Minutillo sono estranee allo spirito e alla tradizione della città; inoltre il loro carattere discriminatorio le rende incompatibili con la funzione istituzionale ricoperta dal capogruppo di Centrodestra per Forlì, che riteniamo farebbe bene a dimettersi".

Il botta e risposta

"Smentisco nella maniera più categorica l'interpretazione che il centrosinistra e i 5 stelle hanno dato della mia intervista a Teleromagna - afferma Davide Minutillo, capogruppo di Centrodestra per Forlì -. Le affermazioni che mi rimproverano di aver detto non sono state mai da me pronunciate e c'è il video della registrazione che lo attesta. Capisco che siamo già in campagna elettorale e che chi sfida l'attuale maggioranza in comune a Forlì debba recuperare il terreno perso e i voti che da anni non hanno più. Ma stravolgere la verità dei fatti e delle parole per averne un ingiustificabile vantaggio alle urne non è politicamente corretto ed è eticamente riprovevole".

“Nell'intervista a Teleromagna ho parlato di diritti civili garantiti dalla legge anche per le coppie di persone dello stesso sesso anagrafico e alle persone conviventi che accedono a questo istituto sottoposti a gran parte degli obblighi delle coppie sposate, nel riconoscimento di tutta una serie di diritti - aggiunge Minutillo -. Su questo nulla osta. Altra questione sarebbe stata parlare di maternità surrogate o altre pratiche di sfruttamento delle donne: temi che ci vedono decisamente contrari. Ed ho parlato della legge 194 del 1978 a nostro parere ampiamente inapplicata nel capitolo dedicato alle donne che vogliono sostenere la gravidanza, parlando di una norma che spesso viene applicata parzialmente lasciando sole le donne nel momento di una drammatica decisione. La legge ammette l’aborto solo per gravissime condizioni di salute del feto o della madre, nella prassi consolidata, nella realtà, lo si ottiene sempre, proprio mentre la donna che si reca al consultorio dovrebbe per legge ricevere aiuto, un aiuto anche economico, esistenziale. Questo ho detto nell'intervista a Teleromagna. Non altro".

“E respingo al mittente parole infamanti, parole travisate (mai ho parlato di gay!) e strumentalizzazioni emesse a cuor leggero, anche su tematiche così importanti, soltanto nella speranza di incassare un voto in più alle urne - conclude -. Non è questo il modo di fare politica che abbiamo in mente noi. Un modo che rappresenta invece molto bene la prassi della sinistra di demonizzare l'avversario. Un vecchio modo di fare politica che cinque anni fa, a Forlì, non ha pagato. Ed evidentemente la lezione non è servita. Cosa ne pensa il loro candidato sindaco che auspica una campagna elettorale dai toni urbani-civili? Da parte mia, però, avverto: che non si passi il segno! Perché ogni altro stravolgimento della realtà che mi verrà addebitato sarà materia non più politica, bensì legale".