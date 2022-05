Fratelli d'Italia, continua il radicamento territoriale: nominato responsabile a Galeata

Stefano Lippi, 44 anni, imprenditore agricolo, impegnato da tempo a livello comunale e candidato per il centrodestra alle ultime elezioni comunali, è stato nominato responsabile comunale di Fratelli d’Italia di Galeata. "Siamo orgogliosi di poter comunicare che anche a Galeata il partito prende forma e si struttura partendo dalla nomina di Lippi, persona che si è sempre distinta per serietà e impegno sia nell'ambito personale lavorativo sia nell'ambito politico, candidandosi come consigliere comunale per il centrodestra nelle ultime elezioni - esordisce Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia -. A lui il compito di organizzare il Partito a livello territoriale partendo dalla creazione di un circolo per offrire una valida proposta amministrativa cercando di coinvolgere tante più persone valide possibili in vista delle prossime elezioni comunali".

"Attorno a me sento, giorno dopo giorno, crescere il consenso nei confronti di Fratelli d’Italia che sta crescendo non solo a livello nazionale ma anche in ambito locale - afferma Lippi -. Sono pertanto onorato di ricevere questo importante incarico. Lavorerò per la crescita e il radicamento di Fratelli d’Italia anche a Galeata nell'interesse di tutti i cittadini. Il primo impegno sarà quello di cercare di aggregare più persone possibili per presentarci alle prossime elezioni comunali con un progetto forte, credibile e condiviso per far crescere e migliorare il nostro Comune in vista delle sfide importanti che ci aspettano".