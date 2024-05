Fratelli d'Italia difende Forlì: "La stiamo facendo tornare protagonista dopo anni di penalizzazione del PD"

“Dopo anni in cui il Pd ha penalizzato Forlì in un disegno di sistematico di indebolimento del nostro territorio, con la regia di Bologna a cui tutta la sinistra locale si è piegata, sorprende la reazione stizzita verso la rinascita di Forlì da parte di sindaci che non fanno nulla per la loro realtà, ma che pretendono soltanto. Le dichiarazioni di Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, si commentano da sole e qualificano il suo spessore politico e amministrativo. Le porte del Governo Meloni e dei Ministeri sono aperte per tutti gli enti che vogliono collaborare al miglioramento della qualità della vita della nostra Nazione".

Lo dichiarano Alice Buonguerrieri, deputato e presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI e capolista alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

"Ringraziamo il Viceministro Galeazzo Bignami per il grande lavoro che sta facendo sul territorio, garantendo ascolto e impegno verso tutti i Comuni, a prescindere dal colore delle giunte: ovvio poi che davanti ad Amministrazioni che non sono ostili e che parlano la stessa lingua del Governo, il dialogo sia naturalmente più facile. Noi lo avevamo promesso in campagna elettorale: Forlì sarebbe tornata protagonista grazie al Governo Meloni e all’Amministrazione Zattini. Infrastrutture, cultura, investimenti strutturali, sono solo alcuni temi su cui i risultati della sinergia tra Esecutivo e Comune sono più evidenti. Per noi gli impegni si mantengono. Ora spetta ai forlivesi decidere se continuare il lavoro confermando questo Governo cittadino”.