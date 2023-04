Fratelli d'Italia incontra il sindaco di Rocca: "Il progetto 'Cambia Vita' un esempio da seguire"

La parlamentare Alice Buonguerrieri, affiancata da Luca Bartolini e Vincenzo Bongiorno, ha incontrato l'amministrazione comunale di Rocca San Casciano. "Un incontro, che fa seguito al tour elettorale, per continuare in maniera concreta il percorso di collaborazione con gli enti locali", spiega la parlamentare. "Con il sindaco Pier Luigi Lotti sono stati diversi gli argomenti toccati, a partire dalle due proposte di legge di Fratelli d'Italia per arginare lo spopolamento delle aree interne, dove sono previsti incentivi per le imprese nell'ambito della creazione di zone franche montane, sostegno ai cittadini che decidono di vivere in queste zone e dove si elimina il numero minimo di alunni per costituire le classi a scuola", illustra Buonguerrieri.

"La montagna va preservata: vivere nelle aree interne presenta delle oggettive difficoltà, ma ci sono tanti altri aspetti che possono renderle attrattive. E chi, come me, è nato e cresciuto in montagna lo può sicuramente confermare - dichiara Buonguerrieri -. L'esperimento che Rocca San Casciano sta portando avanti con il progetto Cambia Vita ci dice che chi prova a vivere in un piccolo borgo si accorge della buona qualità della vita, di come è bello crescere vicino alla natura e in una comunità coesa dove la rete associativa e relazionale è un grande valore aggiunto. E proprio per questo chi intraprende questa esperienza poi decide di fermarsi qui".

""Cambia Vita" è un bel progetto che può dare preziose indicazioni anche a livello nazionale. Per mantenere le persone nelle aree interne, però, servono anche atti concreti come quelli previsti nei disegni di legge di Fratelli d'Italia: non contributi spot - conclude Buonguerrieri -, ma un percorso strutturale per migliorare il livello dei servizi e dell'attrattività dei centri di collina e montagna che presentano un disagio rispetto alle zone più urbanizzate e servite".