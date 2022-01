Fratelli d'Italia, Paolo Pierini nominato coordinatore comunale a Predappio

Paolo Perini è il nuovo coordinatore comunale di Predappio per Fratelli d'Italia nonché Presidente del Circolo di Predappio. Il partito guidato da Giorgia Meloni prosegue così nel percorso di radicamento territoriale nel forlivese. Con Perini - nato a Meldola 53 anni fa, di professione agente di commercio - la classe dirigente di Fratelli d'Italia si arricchisce di un professionista attento alle dinamiche territoriali, da quelle sociali a quelle economiche, con una lunga esperienza politica alle spalle visto che è stato anche referente di Forza Italia per Predappio.

"Ringrazio per la fiducia riposta nei mei confronti dalla dirigenza di Fratelli d'Italia - commenta Perini - L'incarico di Coordinatore e Presidente del circolo di Predappio mi stimola e mi riempie di orgoglio. La mia storia politica è coerente con i valori del centrodestra: da oltre 25 anni cerco di dare il mio contributo da cittadino e da simpatizzante per una buona politica, vicina alle persone e ai bisogno reali e quotidiani dei cittadini. Ora lo farò con ancor più determinazione, confidando di portare un contributo utile e concreto alla crescita territoriale di Fratelli d'Italia. La politica è la mia passione, porterò avanti questo impegno con il cuore, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più iscritti e simpatizzanti in FdI, partito che rappresenta i miei lavori e che sta dimostrando giorno dopo giorni, in Parlamento come nei territori, di lavorare per il bene degli italiani".

"Formuliamo a Paolo i nostri migliori auguri di buon lavoro, siamo certi del fatto che è la figura giusta per coordinare l'attività di Fratelli d'Italia a Predappio - sottolinea il coordinatore provinciale, Alice Buonguerrieri - Il nostro partito sta allargando la classe dirigente, stiamo raccogliendo tante adesioni e manifestazioni di stima e incoraggiamento per continuare in un'attività politica indirizzata allo sviluppo del nostro Paese, del nostro territorio, con grande spirito patriottico”.