Fratelli d'Italia: "Più parcheggi nelle vicinanze di piazza Saffi, servono risorse anche private"

Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia chiede all'amministrazione comunale di mettere mano ai parcheggi in centro. Lo scrivono i consiglieri Davide Minutillo, Marinella Portolani e Francesco Lasaponara: “Crediamo che per ricreare quel grande centro commerciale naturale e storico che come centrodestra ci siamo prefissati nel programma, che alle ultime consultazioni elettorali è risultato vincente, sia importante implementare gli investimenti sia pubblici ma anche reperire l’eventuale disponibilità di privati per garantire un'adeguata copertura di posti auto proprio nella aree di maggiore interesse ovvero nelle immediate vicinanze di Piazza Saffi”.

Ed ancora: “Come gruppo di Fratelli d’Italia valutiamo positivamente la creazione delle nuove aree parcheggi previste dal piano dell’amministrazione ed in particolare riteniamo positivo per il polo universitario la creazione di un parcheggio ah hoc (vicino alla rocca di Ravandino, ndr). Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con l’assessore Petetta per valutare alcune proposte avanzate dal gruppo Fratelli d’Italia che potranno garantire un incremento di posti auto proprio all’interno del centro cittadino ed in particolare per quel che riguarda la valorizzazione del parcheggio di piazza Cavour nell'area Ex Pompieri e di piazza del Carmine”.

“Come gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo già attivato la nostra rete di esperti e la nostra squadra per valutare assieme all’assessore e alla giunta tutte le possibili alternative per reperire le risorse necessarie al fine di rendere il centro cittadino moderno e all’avanguardia prendendo come modello le grandi città europee”, conclude la nota del Gruppo Fratelli d’Italia -Giorgia Meloni.