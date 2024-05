Fratelli d'Italia, un centinaio di militanti a Roma per la manifestazione “Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa”

Saranno oltre un centinaio gli iscritti e i militanti di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena che parteciperanno alla manifestazione del 1 giugno a Roma “Con Giorgia L’Italia cambia l’Europa”.

“L’appuntamento con le elezioni amministrative ed europee si avvicina e questa manifestazione ha suscitato tanto interesse sul territorio, con la comunità locale di Fratelli d’Italia pronta ad andare ad ascoltare e sostenere Giorgia Meloni – dichiara Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena - Abbiamo organizzato un pullman, diversi simpatizzanti si sono organizzati con le auto proprie o hanno prenotato i treni: la nostra Provincia, la Romagna tutta risponde presente a questo importante appuntamento. Stiamo portando avanti una campagna elettorale per le europee davvero incisiva. Siamo convinti che l’Unione Europea debba occuparsi delle grandi questioni del nostro tempo: la politica estera, la difesa, la sicurezza dei confini esterni, la regolamentazione del fenomeno migratorio, il mercato unico e l’energia, lasciando le politiche nazionali alle competenze dei singoli Stati. Un pensiero sintetizzato nel motto dei conservatori europei: l'Europa faccia meno, faccia meglio".

"Con il Governo di Giorgia Meloni l’Italia ha dimostrato di saper contare di più in Europa. Lo ha fatto avendo il coraggio di opporsi a normative contrarie al nostro interesse nazionale, con posizioni forti e credibili a difesa di settori strategici. Per il nostro territorio, poi, c’è la storica opportunità di eleggere per la prima volta un emiliano romagnolo di centrodestra all’Europarlamento: Stefano Cavedagna, di famiglia romagnola, è il candidato scelto da Giorgia Meloni e sostenuto da tutte e nove le federazioni provinciali di Fratelli d’Italia dell’Emilia-Romagna. Con Cavedagna porteremo la voce della Romagna in Europa e lì tuteleremo settori strategici della nostra economia, come l’agricoltura, il turismo, le nostre imprese, anche quelle balneari, il Made in Italy nel mondo; vogliamo dire stop all’immigrazione clandestina e continuare a lavorare per una soluzione europea del fenomeno – conclude Buonguerrieri - I conservatori europei, che Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ha l’onore di guidare, difendono le radici culturali dell’Europa, per preservare l’identità dei popoli europei, valorizzando le differenze senza annullarle”.