Fratelli d’Italia apre il nuovo circolo comunale a Tredozio: il presidente è Roberta Bennati

Fratelli d’Italia continua il proprio consolidamento a livello territoriale nella provincia di Forlì-Cesena, lo testimonia anche la recente costituzione di un nuovo circolo comunale a Tredozio. Il Partito guidato da Giorgia Meloni ha nominato Roberta Bennati come presidente. Nata nel 1963 e laureata in giurisprudenza, Bennati ricopre attualmente il ruolo di istruttore direttivo presso la segreteria generale del Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna), dove lavora da molti anni. Dal 2013 è socia attiva della Croce Rossa Italiana presso il comitato di Bologna.

“Con Roberta possiamo contare sulla persona giusta per questo incarico - spiega Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia - in quanto rappresenta la persona più adatta per strutturare la presenza del Partito sul territorio di Tredozio, grazie a un curriculum prestigioso, che dimostra le sue capacità organizzative e di gestione del gruppo. In aggiunta a tutto questo, molto importante è ovviamente anche il suo grande entusiasmo che confidiamo possa essere contagioso per fidelizzare i tanti elettori del nostro partito e attrarne di nuovi. Le elezioni politiche di settembre saranno il primo appuntamento con cui misurarsi e sul territorio registriamo un crescente interesse verso le battaglie di Fratelli d’Italia, con gli italiani che apprezzano la coerenza del nostro Partito”.

“Per me è una grande gioia poter ricoprire questo ruolo - commenta Bennati - e pertanto devo ringraziare la dirigenza provinciale del Partito. Sono molto legata a questo territorio, motivo per cui ho deciso di avvicinarmi al mondo della politica, desiderosa di poter dare il mio contributo. Per me nessun obiettivo è da considerarsi troppo lontano per essere raggiunto, sono certa che riusciremo a dare un contributo importante per Tredozio e l’intera vallata”.