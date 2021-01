Freddo sull'asse Italia Viva-Pd, i renziani: "Non siamo stato invitati alla conferenza stampa del centro-sinistra"

C'è freddezza tra centro-sinistra e Italia Viva, anche a Forlì. Il capogruppo del Pd Soufian Hafi Alemani l'aveva detto, nella conferenza stampa di sabato mattina, che ci sarebbero state ricadute locali derivanti dallo strappo di Matteo Renzi che ha causato la crisi di governo, col risultato che il consigliere di Italia Viva Massimo Marchi era assente dalla conferenza stampa congiunta di inizio anno del centro-sinistra. Tale assenza è stato motivata con il desiderio di autonomia manifestato da Italia Viva in recenti votazioni, tra cui quella sul bilancio comunale per il 2021. Diversa invece la moticazione dei renziani forlivesi: "Dopo avere letto le dichiarazioni dei capi gruppo del Partito Democratico e di Forlì & C. circa la mancata partecipazione di Italia Viva alla conferenza stampa di sabato scorso, specifichiamo che a nessuno di Italia Viva risulta che ci siano stati inviti o altro a partecipare all'incontro, tantomeno a Massimo Marchi. Viene da chiedersi, invece, se non sia stata una precisa scelta politica degli organizzatori della conferenza stampa escluderlo anche dal più banale invito".