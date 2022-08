Fridays for Future: "Siano delle 'elezioni climatiche'. I giovani? Esercitino il loro diritto di voto"

Parte lunedì 29 agosto l'organizzazione della Marcia Globale per il Clima a Forlì. Gli attivisti di Fridays For Future invitano tutte le associazioni, gruppi e cittadini interessati ai temi della giustizia climatica e sociale a partecipare alla prima assemblea di preparazione della Marcia Globale per il Clima di venerdì 23 settembre. "È una data decisa da tempo a livello globale, per puro caso le elezioni nazionali si svolgeranno due giorni dopo. Per questo, chiederemo che queste siano "elezioni climatiche". Dopo un'estate che ci ha ricordato ancor più chiaramente che l'ambiente e il clima sono strettamente collegati ai temi sociali e alla sicurezza delle persone, non possiamo rimanere indifferenti".

Ed ancora: "Vogliamo creare un percorso da qui a fine mese con tutti coloro che vorranno prendervi parte, incentrato su due temi: partecipazione attiva al voto ed "elezioni climatiche". Sulla prima vorremmo che tutti i cittadini, specialmente i più giovani, capiscano l'importanza di questo diritto e lo esercitino in maniera attiva, senza girarsi dall'altra parte. Se qualcuno ci togliesse domani il diritto di voto, scenderemmo in strada a protestare. Allora perché quando ci tolgono la voglia di votare, non ci esprimiamo? Sulla seconda, vorremmo che il dibattito politico e cittadino si focalizzasse sui temi ambientali, non più relegabili ad un punto del programma come tanti altri, ma IL punto nevralgico dal quale partire per declinare tutti gli altri. Solo se la politica metterà l'ambiente e il clima al centro della sua azione, porterà benessere ai cittadini del presente, garantendo un pianeta vivibile a quelli del futuro. Questo vale sia per il Paese che per la nostra città". L'appuntamento per la riunione è per le ore 20.30 di lunedì 29 presso via Valverde 15, secondo piano.