Fuori programma in Consiglio comunale: applauso per la neo deputata Rosaria Tassinari

Fuori programma ad inizio della seduta del Consiglio comunale di Forlì, convocato per giovedì pomeriggio. Un applauso "come augurio di buon lavoro per la nostra città", su richiesta del consigliere comunale di Forza Italia Lauro Biondi, ha salutato l'elezione alla Camera dei Deputati di Rosaria Tassinari, assessore al Welfare nella giunta Zattini. Si tratta, ha detto l'esponente berlusconiano dallo scranno della maggioranza, "di un momento politico importante". "E' un onore per la città di Forlì, per il nostro Consiglio comunale e per il nostro partito", ha proseguito Biondi. Ha quindi preso la parola anche il sindaco Gian Luca Zattini per ringraziare l'operato dei parlamentari uscenti Marco Di Maio, Carlo Ugo De Girolamo e Simona Vietina, senza dimenticare la rielezione (nel collegio di Rimini) di Jacopo Morrone: "In questi anni sono stati collaboratori preziosi per la città e della nostra città. Sono una risorsa preziosa per la Romagna".