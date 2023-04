La candidata sindaco al Comune di Galeata Francesca Pondini, insieme ad alcuni candidati della propria lista civica “Per il cambiamento” ha partecipato attivamente come volontaria alla "Giornata ecologica per la pulizia del territorio", organizzata da Alea, che si è svolta sabato. "Ringrazio la Presidente di Alea Simona Buda per aver organizzato questa iniziativa anche nel Comune di Galeata - esordisce Pondini -. Abbiamo raccolto, insieme ad altri volontari, decine di sacchi di rifiuti abbandonati da portare poi all’isola ecologica di Alea a Forlì. Una bella iniziativa finalizzata a trasmettere un alto senso civico e rispettoso per l’ambiente, dove purtroppo è emerso che sono ancora troppi i cittadini che abbandonano i rifiuti che, oltre ad inquinare l’ambiente creano degrado al nostro paese. Sicuri che con la collaborazione di tutti si possa migliorare".