Gasperini (Pd): "Candidato sindaco? Serve dialogo ed ascolto, non è dai destini personali che si riconquista Forlì"

La scelta del candidato sindaco del centrosinistra a Forlì? "Ritengo che ogni trattativa condotta privatamente non sia rappresentativa delle posizioni del Partito Democratico". Questa la presa di posizione di Alessandro Gasperini, candidato alla segreteria territoriale del Pd Forlivese. Dopo il no di Maria Giorgini, alla guida della Cgil di Forlì-Cesena, il nome che circola è quello di Graziano Rinaldini, ex numero uno di Formula Servizi. "Considero di grande valore i nomi emersi - premette Gasperini nel suo ragionamento -; tuttavia come candidato segretario ritengo che il percorso per la scelta del candidato Sindaco di Forlì sostenuto dal Partito Democratico debba passare prima di tutto dagli organismi interni del Pd, che saranno composti solamente al termine del congresso in corso che si concluderà il 30 settembre, da un largo percorso di partecipazione attraverso associazioni del territorio, rappresentanti del mondo del lavoro e delle imprese, e soprattutto dal dialogo con le forze politiche intorno alla nostra che condividono con noi l’obiettivo di una città più giusta e solidale". "È evidente che il tempo stringe, per questo la prima cosa che dovrà mettere in campo il futuro segretario sarà questo percorso di dialogo e partecipazione per arrivare a scegliere un candidato largamente condiviso e sostenuto da una ampia coalizione cittadina - conclude -: non è dai destini personali che si riconquista una città come Forlì, serve un grande partito che sappia interpretare e leggere i bisogni della città".