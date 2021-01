Gessica Allegni a Salotto blu:" i cento anni del Pci? Molti di quei valori rimangono attuali"

Lo strappo parlamentare di Italia Viva? "Non mi stupisce, le scelte di Renzi mi indussero a suo tempo a lasciare il Pd di cui era segretario", ha testimoniato Allegni

Nei giorni scorsi si è celebrata la ricorrenza secolare della nascita del partito comunista italiano, avvenuta nel 1921 a seguito della scissione dal partito socialista. Se né parlato all'interno della trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione con Gessica Allegni, assessore a Bertinoro ed ex coordinatrice emiliano-romagnola di Articolo Uno, la formazione politica che si colloca alla sinistra dell'emiciclo parlamentare. "Il Pci nacque per rappresentare le esigenze degli ultimi, operai delle fabbriche e delle campagne prive di diritti e garanzie. Oggi ci sono categorie del genere che purtroppo anche noi della sinistra fatichiamo a capire e tutelare- ha detto Allegni.

"La storia moderna della nostra regione è legata al Pci che ne ha favorito sviluppo ed equità sociale, creando un modello studiato ovunque nel mondo - ha sintetizzato ". Lo strappo parlamentare di Italia Viva? "Non mi stupisce, le scelte di Renzi mi indussero a suo tempo a lasciare il Pd di cui era segretario - ha testimoniato Allegni. Detto questo la politica è fatta di accordi, anche locali. Quando si voterà alle amministrative in Romagna non escludo possano esserci alleanze tra sinistra e Italia Viva, posto che si condividano apertamente valori fondamentali. Altrimenti la politica perde qualsiasi valore etico".