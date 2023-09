Gessica Allegni è la nuova segretaria del Pd Forlivese: “Subito al lavoro per le sfide che ci aspettano”

E’ Gessica Allegni la nuova segretaria territoriale del Pd forlivese. Si è chiuso sabato il congresso dem, che ha visto la candidata promotrice della mozione “Una storia nuova” incassare 510 voti a fronte dei 403 di Alessandro Gasperini. I delegati dell’assemblea di federazione sono 59 per Allegni e 50 per Gasperini. “Ringrazio chi mi ha sostenuta in questa corsa, un gruppo di persone fantastiche che hanno creduto in me sempre, che hanno fatto squadra e lavorato con passione per portare avanti la proposta di un Pd unito e solidale, coraggioso e credibile - afferma Allegni -. Adesso subito al lavoro per le sfide che ci aspettano, le affronteremo insieme. Grazie ad Alessandro Gasperini, candidato leale, con cui voglio lavorare, fianco a fianco, per far crescere e vincere il nostro Partito”.