Bertinoro ha il suo nuovo sindaco: è Gessica Allegni. Il Pd: "Premiata l'esperienza, coalizione ampia e solida"

Gessica Allegni è il nuovo sindaco di Bertinoro. La candidata della lista civica sostenuta dal centrosinistra, "Insieme per Bertinoro", succede così a Gabriele Antonio Fratto. "Il risultato elettorale raggiunto a Bertinoro dimostra che i cittadini hanno premiato l’esperienza, la correttezza in campagna elettorale, la presenza sui territori, la concretezza del programma, basata sulla conoscenza sia delle grandi risorse di questa terra, che dei nodi da sciogliere", esordiscono il segretario territoriale del Partito Democratico forlivese, Daniele Valbonesi, e Filippo Scogli, segretario del Partito Democratico di Bertinoro, commentando la vittoria di Gessica Allegni alle elezioni amministrative.

"La nostra forza è stata sicuramente quella di avere costruito una coalizione ampia e solida, espressione di tutte le anime che compongono il Centrosinistra, che si sono impegnate in una campagna elettorale, breve ma molto intensa, tutte dalla stessa parte: questo dimostra che l'unità dà grandi risultati - proseguono dal Pd -. Troppo spesso in passato, a tutti i livelli, ci siamo dimenticati di allargare il fronte politico, pensando che l'autosufficienza, che i numeri ci consentiva, fosse quasi un diritto politico. Non è così, non fa parte della nostra cultura politica, e quanto fatto su Bertinoro deve essere l'inizio di un percorso che si basa su questo metodo. Metodo che sottoporremo agli alleati e a chi, per motivi ingiustificati, non ha voluto o non ha potuto partecipare alla discussione assumendo posizioni ambigue".

"Vogliamo poi sottolineare che sono stati decisivi il coraggio e la generosità che il Partito Democratico ha saputo mettere in campo, per il bene del nostro territorio - chiosano -. La nuova sindaca saprà mettere in pratica il programma di Insieme per Bertinoro, anche forte dell’esperienza nell’amministrazione uscente. A questo proposito vogliamo ringraziare Gabriele Fratto per il lavoro svolto e per le basi solide fornite alla coalizione che da oggi si rimetterà al lavoro – proseguono i dem-. Auguriamo buon lavoro a Gessica e alla squadra di maggioranza. Ora è il momento dell’azione, dell’unità, della concretezza, dell’ascolto".