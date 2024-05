"Giacomo Matteotti era un socialista riformista e liberale. Antifascista puro e geniale"

La Camera dei Deputati ha celebrato i cento anni dall’uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti. "Sono attualmente in corso studi sui documenti lasciati dalla Famiglia Matteotti e dall'Avvocato di Famiglia, Galliano Magno, tramite l'erede, Marina Campana Magno - premette Raffaele Procicchiani, segretario provinciale Npsi -.Il primo spunto di ricerca porta a credere che Matteotti non sia stato ucciso per il discorso del 30 maggio, in cui denunciava le violenze durante la campagna elettorale, come spesso si ripete. Piuttosto, si ritiene che la causa sia da ricercare nel discorso che non ha potuto tenere il giorno dopo il rapimento e l'uccisione, l'11 giugno. Quel discorso avrebbe potuto far vacillare la Corona, determinare la caduta del Governo e forse portare a nuove elezioni in un contesto internazionale già teso. Questo avrebbe potuto cambiare radicalmente il corso del fascismo e dell'antifascismo".

"La figura di Velia Matteotti e dell'avvocato Galliano Magno, rappresentante della parte civile della famiglia nel processo di Chieti del 1926, è centrale in questa nuova interpretazione. Pertanto, ho scelto di rendere omaggio a Matteotti piuttosto che limitarmi a un ricordo, con l'intento di aprire nuovi scenari sulla vita politica del '900 fino ai giorni nostri. Matteotti merita un ricordo che vada oltre la semplice commemorazione - prosegue Procicchiani -. Va ricordato che l’omicidio di Matteotti ha in se la massima violenza intrisa nel fascismo e la volontà di umiliazione. Matteotti fu picchiato tre volte dopo comizi e l’ultimo lo hanno seviziato con una candela. Stabilire la verità serve oggi a valorizzare la figura di un antifascista puro e geniale tale da consentire finalmente un chiarimento e una conciliazione che porti il nostro Paese fuori da continue polemiche che poco hanno di politico e tanto di propagandistico. Ricordo a tutti che Giacomo Matteotti era un socialista riformista e liberale e nessuno dei partiti di oggi ha il diritto di inserirlo nel loro Pantheon".