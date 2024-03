Gian Luca Porfiri è il nuovo coordinatore provinciale di Alternativa Popolare. "Alternativa Popolare è un partito in costante crescita su tutto il territorio nazionale perché sta in mezzo alla gente cercando di dare risposte concrete ai loro bisogni - afferma il coordinatore regionale, Alberto Bosi -. Cercheremo di fare quello che i partiti tradizionali non fanno più da anni e cioè rappresentare le varie istanze territoriali. Anche in Emilia Romagna il nostro partito è molto attivo come dimostra la nomina di Gianluca a coordinatore provinciale di Forlì Cesena che, essendo persona capace e di esperienza, sicuramente farà il bene della propria comunità. Alternativa Popolare, il cui segretario nazionale è Stefano Bandecchi e il presidente nazionale Paolo Alli, fa parte della grande famiglia del Partito Popolare Europeo e si candiderà con le proprie liste alle prossime elezioni europee di inizio giugno".

"L’Italia è stato da sempre il paese delle rivoluzioni scientifiche e culturali e vogliamo che sia tutt’ora così - afferma Porfiri -. L’attualità Italiana va ripensata in una prospettiva che armonizzi la libertà con la coesio-ne sociale. Noi crediamo nell’esaltazione dell’individuo tramite la fiducia nel talento e la centralità della famiglia. Stiamo cercando nuovi volti che potranno rappresentare l’Italia nel prossimo futuro, con la propria progettualità e lungimiranza, dotati di passione e di spirito di iniziativa. Siamo interessati alle idee delle nuove generazioni, con cui ricostruire la dignità del paese dove nacque l’arte e la cultura di una delle più grandi civiltà".