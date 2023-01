Giornata della Memoria, Morrone (Lega): "Il preoccupante aumento dell'antisemitismo in Europa va combattuto"

"Noi non dimentichiamo ciò che è stato, ma denunciamo anche quanto accade tuttora con l’allarmante aumento di episodi di antisemitismo in Italia ma soprattutto in altri paesi anche europei, come segnalano le cronache". Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, interviene in occasione della Giornata della Memoria. "La ‘soluzione finale del problema ebraico’ ovvero il genocidio del popolo ebraico pianificato scientificamente dal regime nazista è un unicum nella storia perché connotato da una specificità da cui non si può prescindere se ne vogliamo comprendere appieno la genesi", evidenzia l'esponente del Carroccio.

"Ma l’antisemitismo è un virus maligno che, con diverse caratteristiche e aspetti, alligna da centinaia di anni in più culture e in vari paesi e infetta ancora le società comprese le più avanzate. Un odio pregiudiziale, spesso alimentato dall’ignoranza e dal preconcetto, ma, in molti casi, anche dall’ostilità acritica e dogmatica nei confronti dello Stato di Israele - prosegue -. Ancora oggi, nonostante tutto, una parte della nostra società è imbevuta di stereotipi antisemiti fino ad arrivare a veri e propri negazionismi della Shoah. E’ qui che deve intervenire la Memoria che, tuttavia, da sola e celebrata in una sola ricorrenza non basta. La Memoria deve essere maestra di vita e quindi insegnamento costante nella quotidianità”.