Giorno del Ricordo, Fratelli d'Italia: "Doveroso ricordare questa pagina così dolorosa della storia"

Nel Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e degli Italiani cacciati dalle loro terre di Istria, Fiume e Dalmazia, una delegazione di Fratelli d'Italia Forlì, composta dal coordinatore comunale Vincenzo Bongiorno, dalla capogruppo in Consiglio Comunale Emanuela Bassi, dal consigliere comunale Fabrizio Ragni e dagli iscritti Alberto Carella e Giuseppe Fusillo, ha deposto un mazzo di fiori con nastro tricolore presso la targa commemorativa che si trova nei Giardini Orselli, nel centro storico di Forlì.

"È doveroso - affermano gli esponenti di Fratelli d'Italia - ricordare questa pagina così dolorosa della nostra storia, avvenuta durante e anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con diverse migliaia di nostri connazionali trucidati dai comunisti del maresciallo Tito. In molti casi, con estrema crudeltà, le vittime furono gettate ancora vive nelle foibe, le profonde cavità carsiche. Tantissimi italiani furono inoltre cacciati dalle loro terre di Istria, Fiume e Dalmazia. Per decenni tale tragedia è stata volutamente nascosta, dimenticata, con l'intento di cancellarla. Anche nei testi scolastici non si trovava una riga. Da vent'anni, grazie all'istituzione del Giorno del Ricordo nel 2004, si è iniziato a fare memoria di questa pagina drammatica, che merita di non essere mai più dimenticata".