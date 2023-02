Giorno del Ricordo, l'invito di Gioventù Nazionale: "Proiettare nelle scuole il film "Red Land - Rosso Istria""

"Se ancora oggi tanti italiani non conoscono le Foibe e quella cupa pagina della storia della nostra Nazione, è perché per troppo tempo si è tenuto nascosto l'accaduto, perché non si è parlato delle violenze e delle vittime istriane, perché a scuola e nei libri scolastici questi avvenimenti non erano nemmeno menzionati: così intere generazioni non affrontato il tema. Ora con il Giorno del Ricordo degli istriani, fiumani e dalmati si può colmare questo vulnus e le scuole possono giocare un ruolo importante". La rilfessione degli esponenti di Gioventù Nazionale

E proprio da Gioventù Nazionale arriva un invito agli Istituti superiori e quindi ai professori. "Quello di trasmettere nel classi il film 'Red Land - Rosso Istria' - Un film che si concentra sulla Seconda guerra mondiale in Istria dopo l'8 settembre 1943, quindi subito dopo la firma da parte dell'Italia dell'armistizio separato con gli angloamericani, e sulla vita della giovane studentessa istriana Norma Cossetto, uccisa dai partigiani jugoslavi nell'ottobre dello stesso anno all'età di 23 anni. Un film toccante, che mostra la cruda realtà di quel periodo e racconta senza ideologia una pagina della storia che tutti dovrebbero conoscere".

"Per tanto, troppo, tempo il tema delle Foibe è stato un tabù nella scuola italiana e questo con la complicità di tanti professori: non è mai stato approfondito e se toccato a lezione è stato fatto con uno spirito negazionista, purtroppo. È doveroso invece che i giovani Italiani conoscano bene cosa hanno rappresentato le Foibe in tutta la loro complessità - concludono gli esponenti - gli eccidi di tanti innocenti, intere famiglie infoibate, persone che pagarono con la vita la sola colpa di essere Italiani e di amare la nostra Patria".