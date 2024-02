Giorno del ricordo, la polemica: "Soliti assenti Anpi, il centro-sinistra ed ora anche il candidato sindaco Rinaldini"

Giorno del Ricordo contrassegnato dalla polemica. A sollevarla è Raffaele Acri, vice Coordinatore del Quartiere Resistenza che critica le assenze alla cerimonia ufficiale che si è tenuta in via Martiri delle Foibe, con la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel Secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Attacca Acri: “Risuonavano le assenze delle associazioni come l’Anpi e la Cgil, sempre certosine verso terzi nel calibrare la valorizzazione di altre commemorazioni, ricordando tristemente che la pace sociale ed un possibile percorso comune di riflessione su quelle terribili pagine, come ha auspicato il prefetto Argentieri nel suo intervento, non è ancora possibile, deludendo le giovani generazioni scolastiche partecipanti alla cerimonia, che meriterebbero la consegna di un futuro senza confitti meramente ideologici”.

“Neanche la citazione esplicita del Presidente Mattarella durante la commemorazione di ieri, (iconico nella foto con l’omologo Sloveno Pahor, per mano davanti alla foiba di Basovizza) di onorare le vittime e promuovere la pace, l’integrazione, aiuta a impedire il ripetersi di tragici errori, ed a non rimanere prigionieri di inimicizie, di rancori, di dannose pretese di rivalsa è servita ad evitare l’assenza in blocco di tutta la rappresentanza dell’opposizione in Consiglio Comunale, che hanno inviato un messaggio poco edificante quali componenti di una istituzione che come spesso tendono a sottolineare e ribadire essere patrimonio comune, piegato evidentemente a ragioni corporative in vista delle elezioni”.



E conclude, guardando alle prossime elezioni: “Proprio in riferimento alle prossime elezioni amministrative l’assenza che ha segnato maggiore contraddizione è stata quella del candidato sindaco Graziano Rinaldini, laddove se la figura del primo cittadino dev’essere, come spesso ripetono i candidati “il sindaco di tutti”, evidentemente ha già espresso l’intenzione di rappresentare solo una parte, dalla quale immagina di rilevare il consenso da contrapporre all’attuale sindaco Zattini”.