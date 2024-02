Giorno del Ricordo, Morrone (Lega): "Una delle pagine più buie della storia recente dell'Italia"

“Ricordiamo con grande sgomento le atrocità commesse contro migliaia di italiani istriani, fiumani e dalmati dalle truppe ‘titine’ e dai ‘partigiani’ comunisti jugoslavi dopo l’immediato dopoguerra. Se la memoria è indispensabile come monito per le future generazioni, la tragedia accaduta nelle terre del confine orientale del Paese deve rimanere impressa nelle nostre coscienze". Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

"Con colpevole ritardo il nostro Paese ha riconosciuto l’orrore delle ‘foibe’, con migliaia di martiri trucidati orribilmente, e la cacciata di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, privati di ogni avere. Solo nel 2004 si è squarciato quel velo di ostinato oblio con cui si era cercato di nascondere questi terribili avvenimenti: ragioni di carattere politico e ideologico li hanno oscurati per lunghi anni e ancora oggi, incredibilmente, ci sono aree della sinistra dove prevalgono negazionismo, revisionismo o giustificazionismo. Ma la verità non può essere negata, riemerge più potente e forte di tutte le rivisitazioni compiacenti del passato. Non dimenticare e confrontarsi a fondo con questi fatti atroci non può che rafforzare i principi liberali e democratici del nostro Paese”.