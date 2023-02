I martiri delle foibe ricordati ai Giardini Orselli, "Una pagina ancora poco conosciuta e che si insegna poco a scuola"

"La nostra richiesta per anni inascoltata è stata infine accolta e rendiamo merito al sindaco Gian Luca Zattini di aver voluto commemorare la memoria delle popolazioni del Carso e delle terre Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, dei martiri delle foibe e delle migliaia di persone costrette all’esodo con un'epigrafe che ne ricordasse il sacrificio in pieno centro storico, ai Giardini Orselli". Con queste parole Davide Minutillo, capogruppo comunale di Centrodestra per Forlì, ha partecipato giovedì mattina alla cerimonia del 'Giorno del Ricordo' in memoria delle vittime delle foibe.

VIDEO - La cerimonia ai Giardini Orselli

Presenti il sindaco Zattini, che ha scoperto la lapide ed ha tenuto il discorso istituzionale e Alberto Urizio in rappresentanza delle famiglie di esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati. Ha reso gli onori un militare del 66esimo Reggimento fanteria Aeromobile Trieste. "Abbiamo condiviso ogni parola del discorso del sindaco Zattini che ha ricordato una pagina della nostra storia ancora poco conosciuta e che si insegna poco a scuola - le parole di Minutillo -. Ha manifestato con sincera partecipazione emotiva il nostro sdegno verso i partigiani comunisti che trucidarono nelle foibe migliaia di persone e ne costrinsero all'esodo tra le 250.000 e le 350.000 fino al secondo dopoguerra, con l'unica colpa di essere Italiani".

"Oggi la città di Forlì ha offerto degna memoria alle popolazioni del Carso e delle terre Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate e s'è rimediata la scelta, che contestammo dall'inizio, di celebrare il 10 febbraio in un palo toponomastico in una via della periferia di Forlì", prosegue l'esponente di Centrodestra per Forlì, citando l'epigrafe attualmente al parco di Via Martiri delle Foibe, in zona Romiti, dove venerdì mattina si svolgerà la cerimonia istituzionale presso il monumento simbolico della grande pietra carsica che il Comune di Gorizia donò alla nostra città. "Chiederemo che una pietra istriana sia affiancata all'epigrafe dei Giardini Orselli a testimonianza dei valori universali di amicizia, solidarietà e fratellanza che hanno unito e uniscono la nostra comunità a quelle autoctone della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia", conclude Minutillo.

Alla cerimonia era presente anche una delegazione dell'Ugl: "Avevamo chiesto che si ricordasse a Forlì questa tragedia con una lapide in centro storico e dunque saremo presenti ai Giardini Orselli - le parole del segretario territoriale, Filippo Lo Giudice -. Per noi i drammatici avvenimenti delle foibe formano parte integrante della nostra vicenda nazionale, devono essere radicati nella nostra memoria, ma soprattutto: devono essere ricordati e spiegati alle nuove generazioni. Il 'Giorno del ricordo' non è una festa, è una solennità, che rammenta una storia che merita di essere narrata e perpetuata e l'Ugl non si sottrae a questo dovere rendendo onore ai martiri italiani vittime della violenza comunista".

Alcuni momenti della cerimonia