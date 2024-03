Giovani della Lega, Costantini: "Non ci arrendiamo alla dittatura del pensiero unico dominante"

"Politicamente corretto? No, grazie. Non ci arrendiamo alla dittatura del pensiero unico dominante che non tollera alcuna libertà. Siamo di sicuro giovani che non accettano verità imposte dal mainstream della sinistra, puntiamo invece ad approfondire, studiare, capire gli eventi e i fenomeni che avvengono nella nostra e nelle altre società per farci un'opinione e individuare soluzioni. Rappresentiamo una voce controcorrente e non intruppata: ci candidiamo a rappresentanti quei giovani che si oppongono al conformismo e all'ipocrisia di una neocultura illiberale e omologante": così in una nota il responsabile 'giovani' della Lega Romagna Andrea Costantini a margine di un evento svoltosi a Milano.