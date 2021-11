Giovani, la proposta in Consiglio comunale: "Sport come leva sociale, canestri in vari angoli della città"

I consigliere comunali della Lega, Albert Bentivogli, Letizia Balestra ed Elisabetta Tassinari nel consiglio comunale del 22 novembre presenteranno il progetto "playgrounds", "una nuova proposta di investimento e valorizzazione per i nostri ragazzi che consiste nel posizionare canestri in aree strategiche del nostro territorio dal libero utilizzo". Gli esponenti del Carroccio spiegano come nasce questa proposta: "Spesso ci troviamo a passeggiare in città, tra aree verdi, e ce ne sono tante, ma ciò che salta agli occhi è un panorama talvolta rassegnato. Gruppi di giovani che si ritrovano su panchine, talvolta chiacchierano, ma nella maggior parte dei casi sono incollati sui loro telefonini. Altri seduti su marciapiedi, su gradini, oppure in qualche angolo protetto a lanciarsi una palla. Di giochi per bambini ce ne sono, ma superata l’età dell’infanzia non sono più utilizzati".

Argomentano Bentivogli, Balestra e Tassinari: "La voglia di praticare giochi di squadra è sempre tanta, basterebbe un canestro e un piccolo gruppetto di giovani potrebbe trascorrere sano e divertente tempo insieme. In grandi città, ad esempio, tra grattacieli e immense colate di cemento si trovano in ogni angolo piccole aree attrezzate per dare la possibilità ai giovani, che sono il nostro migliore investimento, di trascorrere parte del loro tempo pomeridiano in compagnia a praticare un’attività che allena corpo e spirito.

Perché non dare questa possibilità anche ai nostri ragazzi, nella nostra città che urge di attività belle, coinvolgenti e sane? Noi vogliamo provarci perché i giovani sono il nostro futuro, coloro a cui destinare la nostra attenzione, la nostra cura e su cui concentrare i nostri sforzi".

"Partiamo dal fatto che i progetti, tutti, possono diventare un efficace motore di sviluppo e crescita per la nostra città, di integrazione sociale e di valorizzazione dell’immagine territoriale - proseguono -. Come già presente in molte realtà urbane nei paesi di tutto il mondo i campetti da gioco, nello specifico i cosiddetti playgrounds o campi da basket ad un solo canestro hanno la finalità di integrare ed aggregare i giovani del territorio, coinvolgendoli su temi universali quali i valori dello sport utilizzandoli come leva sociale e di aggregazione sportiva, nonché allo scopo di riqualificare aree in cui talvolta sono presenti situazioni di degrado sociale e urbano.

Questo vogliamo, migliorare ciò che ci circonda. E’ un punto di partenza che ci auguriamo possa avere nel più breve tempo possibile un grandissimo riscontro".